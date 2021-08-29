大直美力拼美网卫冕 头号劲敌巴蒂来势汹汹

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（法新社纽约29日电） 美国网球公开赛（US Open）明天开打，日本女网名将大直美将寻求卫冕冠军及夺得第3座美网金杯。她的头号对手是目前世界球后、名列第一种子的澳洲名将巴蒂（Ashleigh Barty）。

23岁的大直美（Naomi Osaka）本届美网能否找回前2次摘冠时称霸到决赛的良好状态，仍是未知数。

大直美今年法网只打了一场比赛，就因拒绝出席记者会而遭到罚款后退赛。她随后也缺席温布顿，但她参加东京奥运并在开幕式上点燃圣火，却在第3轮爆冷出局。此后直到美网开打前，她只打了2场比赛。

世界排名第3的大直美表示：「我知道我出赛不多，但我其实对自己目前状态感到相当满意，…我感到很有自信。我当然不是说我会在这里表现绝佳。我是一次只顾好一场比赛的那种人，希望能赢到最后。」

25岁的巴蒂目前已连续83周名列世界第一，她在今年温布顿和美网暖身赛辛辛那提大师赛（CincinnatiMasters）都摘冠，今年头衔还包括迈阿密、墨尔本和斯图加特（Stuttgart）网球赛冠军，俨然以最佳状态来到美网赛场法拉盛草地公园（Flushing Meadows）。

拥有法网和温网各一座冠军奖杯的巴蒂表示：「我感觉状态良好且准备好了。…今年无疑是我重要的一年，但还剩一小段路要完成。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP