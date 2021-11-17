大直美加入声援行列 齐问彭帅在哪里

（法新社香港17日电） 中国网球女将彭帅在社群媒体自曝遭权贵性侵，随后音讯全无。日本籍前球后、4座大满贯冠军得主大直美今天推文声援彭帅，称此事让人「震惊」。

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24岁的大直美在推特（Twitter）向110万追踪者写了简短声明，并附上在社群媒体获广大回响的主题标签「#彭帅在哪里」（#WhereIsPengShuai）。

大直美写道：「我最近听到网坛有人在揭露性侵过往后音讯全无。无论如何审查都是不OK的。我希望彭帅和她的家人一切安好。」

35岁的彭帅曾在温布顿锦标赛和法国公开赛夺下女子双打冠军。她这个月初在社群媒体微博上贴文，称与现年75岁的中国国务院前副总理张高丽有多年不伦关系，并控对方「玩完想不要就不要了」。

这是全球反性骚、反性侵的「#我也是」（#MeToo）运动首次冲击中共高层，但彭帅的发文很快被删除，她也从此下落不明。

世界女子职业网球协会（WTA）14日呼吁，针对彭帅所言进行「全面、公平、透明且不遭到审批的调查」。

WTA主席赛门（Steve Simon）告诉「纽约时报」（The New York Times），他们得到的消息是，彭帅「安全且未受到人身威胁」。

而当今球王、塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic），法国女将柯尔妮（Alize Cornet），大满贯赛女单18冠得主、美国退役球星艾芙特（Chris Evert）等网坛人士也已出面声援彭帅。

中国方面仍对彭帅之事保持沉默，中国网球协会也未应法新社要求，对此事做出评论。

© 2021 AFP