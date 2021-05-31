大直美抵制媒体缺席记者会 纳达尔和巴蒂：有义务受访

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（法新社巴黎30日电） 日本女网好手大直美以保持心理健康为由，缺席法网赛后记者会，西班牙男网名将纳达尔和当今球后巴蒂被问到对此事的看法时说，他们认为选手有义务接受媒体访问。

大直美今天在法网女单首轮以6比4、7比6（7/4）淘汰罗马尼亚对手提格（Patricia Maria Tig），赛后并未出席记者会，遭4大满贯赛主办单位罚款1万5000美元（新台币41.5万元），且被警告若持续不履行受访义务，恐会失去法网和未来大满贯赛的出赛资格。

23岁的大美日前已表明将拒绝履行球员受访义务，理由是记者会有害她的心理健康。

大直美今天赛后在场上有短暂受访，但没有出席赛后记者会。她争议性举动促使4大满贯赛董事会发布联合声明，警告她说，若不重新考虑立场，恐将面临严重制裁。

他们说：「做为体育赛事，最重要的莫过于确保没有选手握有不公平优势，凌驾于其他选手之上。很遗憾的，此例之中，情况正是如此，因为一位选手拒绝花时间尽媒体义务，而其他选手全都遵守承诺。」

而大直美则是在社群媒体推特（Twitter）发出一篇似是回应的推文：「愤怒即是欠缺理解。改变使人感到不适。」

大直美的作法，其他选手有话要说。

坐拥20座大满贯冠军的纳达尔（Rafa Nadal）先前受访时说，他尊重大直美的决定，但也赞同媒体推广运动的重要性。

女网世界排名第1的澳洲好手巴蒂（Ash Barty）表示，她将接受媒体访问视为工作的一部分。「我无法对大?直美的感受或所做的决定评论。当然记者会有时候不好应付，但不至于对我造成困扰。」

日本网球一哥锦织圭说：「这不是好事，但我能理解她的情况。所以这是好事也是坏事。」

大直美的经纪公司没有立即回应置评要求。

大直美先前在推特宣布抵制记者会时，曾说希望她缴交的「巨额」罚款，可以捐给相关心理健康慈善团体。

© 2021 AFP