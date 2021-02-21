大直美更成熟 不再怕当新世代选手榜样

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（法新社墨尔本21日电） 曾经害羞的日本女网明星大直美在澳网赢得生涯第4座大满贯女单冠军后，对于成为下一代选手的榜样，她已感到自在；但她强调，美国名将小威廉丝才是当今女子网坛代表人物。

年仅23岁的大直美（Naomi Osaka）才打过8场大满贯赛，已拿下其中半数的冠军奖杯；39岁的小威廉丝（Serena Williams）则拥有23座大满贯赛后冠的傲人纪录。

大直美昨天在澳洲网球公开赛（AustralianOpen）决赛以6比4、6比3击败美国女将布雷迪（Jennifer Brady）封后，加入已退役的美国好手莎莉丝（Monica Seles）和瑞士天王费德瑞（Roger Federer）行列，生涯头4次闯进大满贯决赛都夺冠。这也使得她在女网新世代的领衔地位更加稳固。

大直美如今已累积21场比赛连胜，赛后排名也跃上世界第二。她在本届澳网4强赛淘汰小威，继2018年美国网球公开赛（US Open）决赛后再度击败这位美国天后，当年她也拿下生涯首座大满贯赛金杯。

大直美的强势夺冠，被视为预告女子网坛的世代转变。联邦杯（Fed Cup）澳洲队队长莫莉克（AliciaMolik）便将大的胜利形容为「改朝换代」，纽约客周刊（New Yorker）也称大是「她这个世代最令人兴奋的运动员」。

当被问到她如今是否已取代小威成为最受瞩目的女网选手，大直美回答：「不，一点也不。」还说她只想保持真实的自己。

大直美表示：「我在场上和场外已学到，对于自己感到不确定并没有关系。我现在对于自己的处境更能平静看待。能在疫情期间打大满贯赛，老实说我已经很开心。」

大直美曾是难以应付名气爆红的害羞青少年，如今已更成熟的她表示，虽然自己还在「人生道路继续成长」，但她希望能启发年轻一代选手。

她说：「过去我会感觉，这是一份非常强大的责任，也会因此感到非常害怕和紧张。现在有喜欢我的小朋友来看我比赛，并帮我加油，我会觉得是很大的荣幸，同时也不会因此给自己太大压力。」

大直美还说，她现在最大目标，不是得到几座大满贯赛冠军或奥运金牌，或重返世界球后。「我感觉自己最想要达成的是…希望我能打球打得够久，然后遇到一名女孩对手对我说，我曾是她最崇拜的选手。我想那会是我遇过最酷的事。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP