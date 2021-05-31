大直美杯葛法网记者会 仍无退让迹象

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（法新社巴黎31日电） 日本女网名将大直美（Naomi Osaka）因为杯葛法网记者会惹议，尽管她面临被逐出法网的风险，但她与最亲密支持者今天仍然持反抗态度，没有化解争执的迹象。

大直美昨天在首轮击败对手后，因为未履行受访义务，已被罚款1万5000美元（约新台币41万5000元）。她坚称记者会有害自己心理健康，鲜少迹象显示她打算退让。

法网、澳网、美网及温网四大满贯赛皆团结一致，威胁大直美若不退让，未来大满贯赛恐遭到禁赛。她将在6月2日打第二轮比赛，届时已引起激烈反应的危机恐会雪上加霜。

她的姊姊大麻里（Mari Osaka）在社群网站Reddit写道：「在这次比赛前，直美曾向我提及，一名家人走向她，说她在红土球场表现差劲。她在每场记者会上都被告知，她在红土赛纪录不佳。」

大麻里表示：「当她在罗马（公开赛）失利，她的心理状态并不好。她完全崩溃，我认为大家的评论及意见已进到她的脑海，她自身也相信，她在红土球场表现差劲。」

大直美的比利时教练费赛特（Wim Fissette）今天告诉德国明镜周刊（Der Spiegel），她「关切基本问题，她希望带来改变。她有机会利用自身地位，解决问题和发起事情。」

© 2021 AFP