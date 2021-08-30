大直美盼摆脱纷扰 再夺第3座美网金杯

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（法新社纽约30日电） 大直美今天将展开寻求4年内第3座美网金杯征战之旅，试图把迄今的纷纷扰扰甩在身后，夺下2021年第2座大满贯赛冠军。

大直美2018年在美国公开赛决赛击败女网超级巨星小威廉丝（Serena Williams）一战成名。她2月在澳洲网球公开赛决赛击败美国选手布雷迪（Jen Brady），拿下生涯第4座大满贯赛冠军，2021年原本有不错的开头。

殊不知自此急转直下，她先是因为缺席赛后记者会被罚款，之后退出法网。

大直美表示，她认为赛后记者会有害她的心理健康。她之后没参加温布顿网球锦标赛，并在东京奥运站上圣火台点火，经历如魔法般的一刻后，在奥运女单第3轮意外落马。

虽然她这个月在辛辛那提网赛同样于第3轮出局，但大直美表示，对于将在法拉盛草地公园（Flushing Meadows）金恩夫人国家网球中心（Billie Jean King National Tennis Center）面对美网的高压气氛，她对自己的表现「感到颇为满意」。

大直美今天第一战将对决捷克选手鲍兹科娃（Marie Bouzkova）。她在社群网站上发文说，她想要开始享受这些成就，把负面想法都抛开。

她写道：「最近我开始自问，为什么我会有这些感觉，然后我了解到原因之一是，我内心认为自己永远不够好。我从未告诉过自己，我做得很好，我只知道告诉自己，我烂透了，或是我可以做得更好。」

她说：「看到世界上发生的这一切事情，我感觉如果我早上还能醒来，就已经赢了。生活是你自己的，不该用别人的标准去判断你自己的价值。」

她表示：「我知道我已经尽力了，如果这对某些人来说还是不够好，那我道歉，但我不要再让这些期望成为我的负担。」

大直美知道，经历去年无观众的赛事后，她需要适应今年的美网，要适应艾许球场（Arthur Ashe Stadium）的2万3771观众席将迎回球迷。

美网将恢复观众入场，主办方上周宣布，入场者都必须提供接种至少一剂疫苗的证明。

© 2021 AFP