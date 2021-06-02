大直美自曝忧郁症后退赛 乔帅赞勇敢决定

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（法新社巴黎1日电） 日本网球女将大直美自曝受忧郁与焦虑所苦后退出法国公开赛（French Open），世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）今天盛赞大的决定「勇敢无畏」。

乔科维奇挺进法国公开赛第2轮后表示：「我支持她，我觉得她那样做非常勇敢。我真的很心疼她经历了这么痛苦的日子，精神上饱受折磨。」

「我不得不说，这对她而言真的是非常勇敢的决定」，「如果她需要时间思考，充电一下，那她就得这样做，我觉得完全没问题，希望她回来之后会更坚强」。

女子网坛世界排名第2的大直美因拒绝出席赛后记者会、遭法网主办单位罚款1万5000美元后，昨天宣布退赛。大表示，赛后记者会就像在「落井下石」，伤害她的心理健康。

大直美自曝2018年美国公开赛封后后就患上忧郁症与焦虑症。

乔科维奇今天以6比2、6比4、6比2轻取衫格林（Tennys Sandgren），展开争取生涯第19个大满贯赛冠军之路。13度法网冠军、西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）则以6比3、6比2、7比6（7比3）挥落澳洲选手巴比伦（Alexei Popyrin）。

© 2021 AFP