大直美重返法网 首轮即落败出局

（法新社巴黎23日电） 日本女网名将大直美今天在法国公开赛（French Open）首轮即落败淘汰出局，她并表示，可能不参加6月底登场的温布顿锦标赛，原因是网球协会决定不给这项大满贯赛排名积分。

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法新社报导，前世界球后大直美（Naomi Osaka）饱受失误困扰，共出现多达8次双发失误，以及29次非受迫性失误，以5比7、4比6直落二败给美国女将阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰，温布顿网球锦标赛今年禁止俄国与白俄罗斯选手参赛，世界职业网球协会（ATP）和世界女子职业网球协会（WTA）已宣布，不会给予温网排名积分。 曾拿下四座大满贯后冠的大直美表示，她是会因为排名上升之类因素受到激励的球员，因此不是「百分百」确定会参加草地网球赛季。

阿尼西莫娃为本届法网第27种子，今年1月她也在澳洲网球公开赛（Australian Open）终结大直美的女单后冠卫冕梦。

她表示：「在（法网）首轮遇到大直美是场硬仗，所以我知道这一战不会轻松。我知道自己必须打出最佳状态，但情况并不容易。」

大直美在2021年因未履行受访义务退出法网，她后来透露自己罹患忧郁症。

当时大直美因抵制法网记者会而遭到罚款，并被威胁未来将不得参与大满贯赛，她将这比作「在人们情绪低落时践踏他们」。

大直美从未闯过法网第三轮，她之前才因左脚踝伤势，被迫退出义大利公开赛（Italian Open）。

© 2022 AFP