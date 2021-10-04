「大自然自有玄机」 以色列专家唤醒沉睡2000年椰枣种子

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（法新社以色列凯图拉农垦区4日电） 当72岁的天然药物专家夏隆（Sarah Sallon）第一次说要种植几颗已有2000年历史的椰枣种子时，得到的回应都不太热烈。

这些种子来自古罗马时代就矗立于死海海滨的马萨达堡垒（Masada fortress）。拥有英国籍和以色列籍的夏隆告诉法新社，植物考古学者说她「彻底疯了，（种子）长不出来的」。

但夏隆断定死海独特的极旱环境有可能让这些种子发芽，而她赌对了。

夏隆说，她与永续农业专家索罗维（Elaine Solowey）复活这些古老种子，不只是一项新奇计画而已，而是要为对抗气候变迁及大规模物种灭绝的地球提供「希望的明灯」。

她说，「或许我们周遭这些奇妙的物种永远不会消失」，因为「大自然袖里自有玄机」。

夏隆说：「大自然可以让种子休眠数千年，我们以为灭绝了，但只要一双像索罗维那样的黄金之手就能让它重生。」

夏隆展开椰枣复苏计画之前，曾读到有500年历史的莲花种子发芽的前例。

2004年，夏隆向以色列巴伊兰大学（Bar Ilan University）索要少量校内保存的椰枣种子，这些种子是于1960年在马萨达堡垒的残迹中发现。马萨达堡垒建于希律时代的山巅，是当时犹太人的驻扎地，曾在西元1世纪遭罗马军队围攻，因而闻名。

巴伊兰大学的植物考古学者说她「疯了」，夏隆不以为意，还出示其他地方曾有古老种子发芽的纪录。

经过多番争论，夏隆拿到5颗种子，然后联系了索罗维；索罗维平时都在以色列与约旦边境上的凯图拉农垦区（Kibbutz Ketura）。

索罗维回忆夏隆当时寄种子来，还叮嘱要「试着让它们长出芽」。索罗维一度推辞说自己无法让2000年的种子发芽，夏隆却坚持要试。 索罗维花了好几个月苦思，最后决定采用酵素基肥料，不用任何人工化学物。她在温室里尝试让3颗种子发芽，但过了几周都没有动静。

2005年3月某一天，其中一个椰枣培育盆里的土壤裂开了缝，显示植物开始扎根。

索罗维种下的3颗种子里，只有一颗欣欣向荣，被昵称为「玛土撒拉」（Methuselah），也就是圣经里的长寿人物。但「玛土撒拉」是雄性，无法结果。 夏隆在证明种子能发芽后，又去索取更多种子，希望能养出一株雌性来。

经过漫长等待，终于在去年，一棵名为「汉娜」（Hannah）的椰枣结了约100颗果实。

今年8月更是丰收，共采得800颗浅褐色的椰枣，有点干，但带有细微的蜂蜜香气。研究团队承诺，样本很快会上市销售；「汉娜」的关联株「朱迪斯」（Judith）本月种下后，可望产出更多椰枣。

夏隆解释，要维持稳定收成，需要一丝不苟的劳动，且要像照料孩子一样对待植物。

栽植的过程瞬息万变。她说，成功的时候「会得到很鲜美的椰枣」，但连续性一中断，「就全都完了」。

© 2021 AFP