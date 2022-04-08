大谷翔平写历史新页 天使开幕战仍不敌太空人

（法新社杉矶7日电） MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天在开幕战担任先发投手及先发第1棒，写下历史新页，此役他投4.2局飙出9次三振丢掉1分，但球队仍以1比3不敌太空人。

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美国职棒大联盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先发4.2局，虽飙9次三振但丢1分，打击上也没有建树，最终球队1比3败给来访的太空人，让他在本季首度登板就吞下败投。

美国职棒大联盟MLB新赛季今天展开，洛杉矶天使本季的开幕战是在主场迎战休士顿太空人。天使此役派出大谷翔平担任先发投手，并打先发第1棒，使他成为实施两联盟制度以来，同时担任开幕战先发投手及先发第1棒的史上第1人。

这场比赛的3局上半，大谷翔平接连三振马多纳多（Martin Maldonado）、阿图维（Jose Altuve），连抓两个出局数，但被布兰特利（Michael Brantley）敲出右外野方向二垒安打，接着再被布莱格曼（Alex Bregman）挥出左外野方向安打，丢掉这场比赛的第1分，也是他此役唯一的失分。

大谷翔平在5局上半两出局、二垒有人的情况下退场，但之后仍担任天使指定打击的工作。

大谷翔平今天用了80球投4.2局，有9次三振、1个保送，被打4支安打，丢掉1分自责分；打击上则是4打数没有出现安打，并被三振1次。

前7局仅以1比0领先的太空人，8上靠布莱格曼、阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）连续两支全垒打各添1分。8下马许（Brandon Marsh）获触身球保送，并靠佛莱彻（David Fletcher）的三垒安打回到本垒，攻下天使此役的第1分，但最终天使仍以2分之差吞败。

太空人先发投手巴尔德斯（Framber Valdez）今天投6.2局，送出6次三振、1个保送，仅被打出2支安打无失分，最终拿下胜投；大谷翔平则在天使打击遭到封锁的情况下，在本季首度先发就悲情地吞下败投。

原本就能投能打的大谷翔平，到大联盟后受到伤势影响，上个球季才真正展现他「二刀流」的实力。

上季曾居全垒打王的他最终缴出46轰、100分打点、打击率2成57的成绩，一如预期夺下美国联盟年度最有价值球员（MVP）大奖。此外，大谷翔平上季以投手身分出赛23场都是先发，战绩9胜2败、防御率3.18，在130.1局投球中，赏给对手156次三振。

© 2022 AFP