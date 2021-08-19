大谷翔平夺第8胜 40发全垒打缔造队史左打新纪录

广告 继续浏览后续

（法新社底特律18日电） MLB天使今天3比1击败老虎，先发8局送出8次三振丢1分的日籍二刀流好手大谷翔平拿下本季第8胜，他在8上挥出本季第40轰，缔造队史左打的新纪录。

大谷翔平只用90球就投完8局，这是他在MLB投球局数最多的一场比赛，送出8次三振，没有保送，仅被击出1支全垒打在内的6支安打，丢掉1分自责分，本季至今战绩8胜1败，防御率2.79。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使今天作客底特律老虎，天使推出大谷翔平担任先发投手并打第1棒。

比赛1局上半，天使的厄普顿（Justin Upton）挥出一支两分全垒打，天使2比0领先。

地主老虎在大谷翔平的压制下，迟迟没有分数进帐，直到5下才靠卡斯楚（Willi Castro）的阳春全垒打突破，但天使仍2比1领先。

前7局打完天使仅领先1分，大谷翔平8局上把对手一记88.7英里的滑球轰出右外野全垒打墙，这支全垒打是他本季第40轰，成绩刷新杰克森（Reggie Jackson）在1982年缔造的纪录，让他成为队史单季挥出最多全垒打的左打者。

大谷翔平全垒打让天使将领先扩大到3比1，老虎8、9两局反扑无力，天使最终以2分之差带走胜利。

除缴出好投，大谷翔平今天4打数1安打，目前打击率2成69。

大联盟官网指出，大谷翔平7月打破原本松井秀喜保有的日籍球员MLB单季最多31轰，若保持这个速度，他有望打破葛劳斯（Troy Glaus）2000年所缔单季47轰的天使队史纪录。

© 2021 AFP