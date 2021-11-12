大谷翔平夺银棒奖 年度MVP大热门

（法新社洛杉矶11日电） MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天以指定打击身份夺下美联银棒奖，获奖连连的他，是年度最有价值球员（MVP）的大热门。

广告 继续浏览后续

美国职棒大联盟MLB自1980年起设立银棒奖，表彰美国联盟、国家联盟各个位置上进攻能力最强的球员，投、打实力兼具的大谷翔平此次获奖，也是天使队史第26座银棒奖。

大谷翔平是天使队史上以指定打击身分获得银棒奖的第一人，也是2001年葛劳斯（Troy Glaus）以三垒手身分得奖后，天使首位以非外野手身分获奖的球员。

今年担任打者时，大谷翔平多项成绩在美联排在前10名。其中，8支三垒安打高居第1、20支长打排名第2、长打率5成92排在第2、攻击指数0.965位居第2、46支全垒打排名第3、获得96次保送是第3多、318个垒打数并列第4、26次盗垒排在第5、上垒率3成72排名第5、跑回103分位居第8。

大谷翔平是大联盟史上第1位能在单季缴出45支以上全垒打、25次以上盗垒成功、5支以上三垒安打的球员。他今年挥出46轰，是天使队史单季次高纪录，创下日本球员在MLB挥出最多全垒打的纪录。

大谷翔平今天获奖，让天使连10季都有选手拿下银棒奖，是队史最长的纪录。天使26座银棒奖中，有19座是外野手获得、3座是三垒手拿下，捕手、二垒手、游击手、指定打击各获1座。

大谷翔平将在2022球季时，于比赛中获颁银棒奖。

© 2021 AFP