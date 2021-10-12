大谷翔平展奇才风靡棒坛 获赞好到不太真实

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（法新社东京12日电） 日本球星大谷翔平展现投打「二刀流」奇才风靡棒坛，声势直追传奇人物贝比鲁斯。但他仍谦逊自持，会在休息区清垃圾，有作家形容他不爱钱，只想打好球，简直「好到不太真实」。

大谷翔平本季在洛杉矶天使队（Los Angeles Angels）缔造突破性战绩后，已成为美国职棒大联盟MLB人气最高球星，也是赢得MVP的热门人选。

自从一个世纪前的传奇球星贝比鲁斯（Babe Ruth）以来，没有棒球选手能够固定身兼投手和打者，大多数球员只能择其一，但27岁的大谷不但在投手丘上表现不俗，打击表现更是霸气十足，让球迷惊叹不已。

「时代杂志」（Time）将大谷列为2021年最具影响力的100个人物之一，前纽约洋基队（New York Yankees）球星罗德里格斯（Alex Rodriguez）也表示，大谷的表现已经比贝比鲁斯更完美。

罗德里格斯写道：「如果你能将每种独特天赋都融合在一个球员身上，你就会得到大谷翔平。」

但是大谷翔平的吸引力过人，不仅仅是因为他优异的运动能力。他用他超强电力的微笑与阳光性格融化人心，而且总是愿花时间与粉丝和记者交谈。

此外，大谷翔平总是彬彬有礼，还会常常清理天使队休息区的垃圾。

他最近向记者解释说：「我不希望任何人，包括我自己，因为可预防的事故而受到伤害。」

旅居东京的美国作家怀汀（Robert Whiting）曾写过几本关于日本棒球的书，他形容大谷「好到不太真实」，而且「他没那么在乎钱」。

他说：「大谷是个纯粹主义者－他只想成为有史以来最伟大的棒球运动员，这真是令人耳目一新。」

大谷是出身日本北部的高中棒球奇才，他最初想跳过国内联赛、直接投入美国职棒大联盟。然而，他在2013年与北海道日本火腿斗士队（Hokkaido Nippon-Ham Fighters）签约，并在那里度过了5个赛季才加入天使队。

他在大联盟的头几年因为受伤而影响表现，但他在2021年球季的162场比赛中只缺席了4场，并打出46支全垒打，只比联盟全垒打王少两支。

大谷的成就攸关民族自尊，因此一举一动都是日本头条新闻，这并不令人感到讶异。

25岁的粉丝木冈昭（Akira Kioka）在东京巨蛋球场外告诉法新社：「很多日本人都很害羞，这种文化并非很容易融入其他地方。所以很高兴他能站稳一席之地，而且在其他国家是如此受人喜爱。」大谷曾击球过猛，将球卡在巨蛋的天花板。

大谷并不是第一个在大联盟取得成功的日本球员，野茂英雄、铃木一朗和松井秀喜几人这些年来也都大有成果。

但怀汀说，身高超过190公分、体重超过95公斤的大谷改变了人们对日本运动员的刻板印象，「大大提升了国家尊严」。

怀汀说：「当你看到大谷时，日本人身材矮小或低人一等的形象就消失了。」

「他为日本人树立了新标准，每个人都觉得很棒。他让人们因为自己是日本人而感到骄傲。」

怀汀认为，大谷还可以继续打球「至少10年」，而大谷自己认为他还可以达到「更高的水平」。

大谷在天使队本赛季的最后一场比赛后告诉记者：「如果我学会更有自信地投球，并且一整年始终表现稳定，我相信我会有一个更好的赛季。」

© 2021 AFP