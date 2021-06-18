大谷翔平挨轰掉1分 6局5K夺第3胜

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（法新社洛杉矶17日电） 天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天挨轰丢掉1分，率天使7比5击败老虎，他投6局送出5次三振，拿下个人本季第3胜。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使今天起在主场展开与底特律老虎的4连战，此役天使派出「二刀流」的大谷翔平担任先发投手，并让他打先发第2棒。

这场比赛天使在2局下半靠3支安打和对手的失误先驰得点，取得2比0的领先。

此役前5局都未失分的大谷翔平，6局上半一记82英里的滑球，被老虎今天担任指定打击的史构普（Jonathan Schoop）逮中，击成左外野方向阳春全垒打，这是大谷翔平此役丢掉的唯一1分。

7局下半，伊格礼夏斯（Jose Iglesias）的安打让天使再添1分，沃德（Taylor Ward）再挥出中外野方向的满贯炮，天使在这个半局一口气拿下5分，以7比1将领先拉开。

老虎8上靠3支安打追回3分，9上又再添1分，但天使最终仍以7比5收下胜利。

大谷翔平今天先发投6局，送出5次三振，有1个保送，被击出5支安打，只因为挨了那记阳春弹失掉1分自责分，在球队赢球后拿下胜投。

本季至今，大谷翔平担任投手的战绩为3胜1败，防御率为2.70。

今天他1打数0安打，但获得2次保送，本季至今的打击率为2成70。

© 2021 AFP