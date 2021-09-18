大谷翔平19日重返投手丘 有机会挑战珍贵纪录

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶17日电） 因手臂酸痛跳过1次先发的MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，预计在19日对上运动家的比赛登板，这让他仍有机会挑战在单一球季胜投、全垒打都达两位数的珍贵纪录。

有机会缔造单一球季胜投、全垒打都达两位数，这个百年难得一见的纪录。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使的大谷翔平，要挑战成为1918年的传奇球星贝比鲁斯（Babe Ruth）后，在单季同时有双位数胜投、全垒打成绩的第一人，他原订今天先发对上奥克兰运动家，但因手臂酸痛跳过，总教练麦登（Joe Maddon）先前受访时甚至表示，考虑让大谷翔平提前「关机」。

但大谷翔平今天练投了30球后，天使球团便知道，他的球季还没有结束。

投打兼修的大谷翔平，本季投了115.1局，且几乎每天都担任天使的指定打击。

大谷翔平下半季在打击上有些挣扎，在今天比赛前的44场出赛中，只击出7支全垒打，这段时间的打击率只有刚好2成。

2018年，大谷翔平在他的大联盟菜鸟年先发10场比赛后，就接受了俗称「汤米约翰手术」（Tommy John surgery）的手肘韧带置换手术。

他2019年都未登板投球，专心担任打者的情况下，仍因膝盖手术，让球季提前报销。

他在2020年重新站上大联盟投手丘，但因右前臂伤势而「关机」。

本季，大谷翔平是天使先发投手轮值中表现最好的一人，在21场先发中，赏给对手136次三振，战绩9胜2负，防御率3.36。

他在8月18日轰出个人本季第40号全垒打，成为争夺美国联盟年度最有价值球员（MVP）的有力人选。

现年27岁的大谷翔平曾是日本职棒北海道日本火腿斗士当家球星，如今是天使队史首名有单季40轰的左打者。先前的纪录是传奇名将杰克森（Reggie Jackson）1982年缔造的39轰。

© 2021 AFP