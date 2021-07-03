大谷30轰笑傲MLB 跑回致胜分率天使逆转胜

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（法新社洛杉矶2日电） 美国职棒大联盟MLB 天使今天迎战金莺，日籍投打「二刀流」大谷翔平轰出双响炮，本季全垒打累计达到30支，再度登上全垒打王宝座，并在9局下跑回致胜分率领天使以8比7逆转胜。

大谷翔平6月敲出13轰，在转战美国职棒大联盟的第4年首获美国联盟单月最有价值球员（MVP），甫获殊荣的他今天担任先发指定打击，排在第2棒。

大谷先在3局下第2打席敲出右外野阳春全垒打，又在4局下第3打席轰出反方向全垒打，是一枚逆转2分炮，全场天使球迷欢声雷动，一扫前一场对洋基投球惨丢7分的不佳表现。

9局下，大谷获得保送并且盗上二垒，靠着队友的安打，跑回致胜的一分，终场天使以8比7胜出。

大谷再次演出单场双响炮，大联盟官网以「他就是最棒」为标题，彰显他今天的杰出表现。

大谷本季全垒打累计达到30支，再度称霸大联盟，并且一举超越传奇球星贝比鲁斯（Babe Ruth）在1919年二刀流球季中创下的单季至少主投10场、29支全垒打纪录。

大谷距离大前辈松井秀喜2004年缔造的大联盟亚洲球员单季31轰全垒打纪录，也只有1轰的差距，大谷很有机会轰破。（译者：严思祺/核稿：徐崇哲）

© 2021 AFP