大都会捧3年36亿大约 薛哲成史上最高薪球员

（法新社纽约29日电） 美国职棒大联盟MLB纽约大都会同意和薛哲签下一纸3年1.3亿美元（约新台币36.49亿元）合约，这让这位未来几乎笃定会进入名人堂的强投，成为史上最高薪的选手。

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37岁的薛哲（Max Scherzer）曾3度获得象徵投手最高荣誉的「赛扬奖」（Cy Young）肯定，2021年被华盛顿国民交易到洛杉矶道奇，若与大都会合约内容属实，他的平均年薪将高达4330万美元（约新台币12.15亿元），成为棒球史上年薪最高的球员。

在此之前，年薪最高的大联盟选手是纽约洋基王牌投手柯尔（Gerrit Cole），他的年薪是3600万美元（约新台币10.10亿元），排名紧追在后的是洛杉矶天使强打楚劳特（Mike Trout），他的年薪是3550万美元（约新台币9.96亿元）。

多家媒体报导指出，薛哲与大都会签下的合约，包含2023年后的逃脱条款及不得交易条款。

薛哲被交易到道奇后，表现极具宰制力，道奇据传有意签回薛哲，但被大都会拦胡。

这意味在大联盟已15年的薛哲，将换穿他生涯第5套球衣。

薛哲是国民2019年夺下世界大赛冠军时，关键的先发轮值成员，今年球季中被交易到道奇后，出赛11场赏给对手89次三振，拿下7胜0败，防御率1.98的战绩。

他在今年季后赛道奇对决旧金山巨人的比赛中，扮演至关重要的角色，在系列赛第5战上场后援，替道奇守住胜利并晋级国联冠军赛。

然而薛哲却在这个球季带着失望离开球场，他说自己手臂过于操劳，完全没办法再投，导致无法在道奇对上亚特兰大勇士的国联冠军赛第6战登板先发。

© 2021 AFP