大量防疫口罩酿塑胶污染问题 回收挑战重重

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（法新社巴黎19日电） 全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧一年多，防疫所需口罩用量也大增，引发另个大流行问题恶化：塑胶污染。因此美国、法国和澳洲都有人想办法加以回收，但挑战仍艰钜。

根据美国化学学会（American Chemical Society）调查，目前全球每月使用约1290亿片抛弃式口罩。这种口罩由聚丙烯材料、松紧带和金属制成，用后通常丢入垃圾桶交由掩埋或焚化，但也可能乱丢污染街道、河川和海洋，进而伤害野生动物。

研究人员和企业正在寻找方法来好好利用使用过的口罩。例如澳洲研究人员正想办法把口罩制成铺路材料，美国则有人将回收的口罩做成长凳，法国也有企业将口罩再生制成汽车踏垫。但这类开创事业距离能够获利仍然遥远。

总部在英国卡地夫（Cardiff）的热压缩集团（Thermal Compaction Group）便推出一款压缩机，能将用过的防护衣和外科口罩融化压缩制成蓝色厚板，可当作庭院桌椅的材料，目前有几家英国医院已采购。

法国资源回收公司Tri-o et Greenwishes以每月250欧元（约新台币8500元）起跳费用收集业者投入特殊垃圾桶的使用过口罩，目前约有30家这类客户，包括巴黎各大医院、法国电视一台（TF1）和建材业巨擘圣戈班（Saint-Gobain）。总裁德夏纳雷伊（Matthieu de Chanaleilles）说，客户对口罩回收服务「需求非常大」。

在Tri-o et Greenwishes的回收厂，工作人员身穿防护装并站在透明压克力板后方，将不小心丢进口罩回收桶的面纸、手套和免洗杯分类挑出，之后再喷洒消毒剂。分类区还用紫外线灯消毒，用过的口罩则经过一周隔离再进行处理。

隔离完的口罩交由法国北部2家企业负责切碎、消毒和抽取聚丙烯，取得的聚丙烯随后制成小圆粒，可用来做成汽车踏垫或车内其他塑胶零件。

Tri-o et Greenwishes至今已回收一公吨口罩，盼到今年底能达到20公吨；但这与口罩用量相比简直沧海一粟。根据法国国会今年1月提出的报告，在缺乏分类回收选项下，法国去年丢进垃圾桶的口罩共达约4万公吨。

位在美国新泽西州翠登（Trenton）的TerraCycle则贩售一款名为「零浪费箱」（zero waste box）的抛弃式口罩回收箱，每件要价88美元（约新台币2500元）。收集到的口罩会送到合作的工厂回收制成塑胶颗粒，再卖给其他厂商做成长凳、地板材料和货运栈板。

TerraCycle的执行长史札奇（Tom Szaky）告诉法新社，回收个人防护装备比回收铝还贵。「像脏尿布或个人防护装备这种东西，为何不回收？因为要收集和处理花费远更多，结果更糟。因为没钱赚，所以没人自找麻烦去回收。」

但TerraCycle的业务逻辑是：「如果有人愿意支付这些实际成本，我们就可以提供这样的（回收）服务。」

© 2021 AFP