大雨来得正是时候 澳世界遗产岛屿野火终获控制

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（法新社布里斯本14日电） 澳洲弗雷泽岛野火延烧2个月后，消防员今天终于控制住火势。这场野火疑因非法营火引发，至今已烧毁岛上逾半林地。

位于澳洲东岸外海的昆士兰州弗雷泽岛是世界最大沙岛，列名联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）世界遗产名录，在周末一场风暴挟带豪雨来袭之前，岛上大面积森林遭到烧毁。

昆士兰州消防与紧急服务局（Queensland Fire and Emergency Services）昨天推文说：「在让人开心的降雨帮忙，以及人员们大力回应之下，火势已获控制。」

现在各界注意焦点，将转向带来适时大雨的大型天气系统。除了豪雨，这场风暴也挟带强风，或许还会对东岸约500公里地区带来洪水。

昆士兰州紧急服务局长莱恩（Mark Ryan）告诉澳洲广播公司（ABC）：「这场天气事件的许多影响，都和一级气旋类似。」

强风豪雨重创旅游胜地黄金海岸（Gold Coast），布里斯本最受欢迎的海滩拜伦湾（Byron Bay）也可能遭到严重破坏。一周前热浪才席卷黄金海岸大部分地区，一些地方气温甚至飙至摄氏35度。

科学家表示，气候变迁正让澳洲出现更多极端气候，包括干旱、野火以及气旋，随着全球升温，类似情况只会更加恶化。

澳洲是世上最大的化石燃料出口国之一，尽管近来民调显示，澳洲人越来越关心气候变迁议题，保守派政府仍不太愿意降低二氧化碳排放量。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP