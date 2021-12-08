大马前首相1MDB弊案 上诉法院维持有罪判决

（法新社马来西亚布特拉加亚8日电） 马来西亚上诉法院今天驳回前首相纳吉所涉「一马基金」弊案所提出的上诉，维持12年监禁的判决。这起涉及数十亿美元的弊案导致2018年纳吉政府垮台。

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但在上诉期间获得保释的纳吉，预期将向马来西亚联邦法院提起上诉，届时将是本案的终审判决。

68岁的纳吉（Najib Razak）和他的亲信遭控从主权财富基金「一个马来西亚发展公司」（1MDB）投资工具中窃取数十亿美元，豪掷在高档房地产与昂贵艺术品等。

纳吉因一马发展公司官司缠身，去年法院做出第一个相关判决，所有罪名皆成立。

第一个相关审判是针对一马发展公司旗下SRC国际公司转出4200万令吉（约新台币2.7亿元）到纳吉个人户头一事。

纳吉向上诉法院挑战高等法院去年的判决，但法官今天维持7项罪名的原判。

去年7月，高等法院判决纳吉滥权、洗钱、背信等罪名全部成立，除了判处12年监禁外，还处以约5000万美元罚款。

法官今天在行政首都布特拉加亚（Putrajaya）的法庭表示，这位前首相「对于转入他帐户的4200万令吉完全知情，并不诚实地挪用」。

法官还驳回纳吉的辩护，即他认为这笔钱是沙乌地王室所捐赠，法官称「没有证据」支持这项说法。

在法律团队一名成员确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）后，纳吉和律师团队并未出庭接受判决，而是在线上追踪审判程序。

© 2021 AFP