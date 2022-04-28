大马毒贩新加坡遭判极刑 行刑前夕获缓刑

（法新社新加坡28日电） 倡议人士表示，一名因贩毒在新加坡获判极刑的马来西亚籍男子，今天获得缓刑。新加坡昨天才将一名走私毒品的智能不足男子处以绞刑，引发各界哗然。

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大马毒贩达奇那穆迪（Datchinamurthy Kataiah）在新加坡遭关押数年后，原定明天执行绞刑。根据新加坡法律，贩卖、制造或运送特定数量的非法药物将遭处唯一死刑，除非符合特定条件，才能改判终身监禁。

倡议人士指出，36岁的达奇那穆迪获准延后执行死刑，是因为他另有一个案件仍在法庭审理，预计下月举行听审。

达奇那穆迪2011年因涉嫌走私45公克海洛因至新加坡而被捕。

新加坡昨天不顾国内外反对声浪，对34岁大马男子纳加德兰（Nagaenthran K. Dharmalingam）执行绞刑。他2009年因走私44公克海洛因进入星国被捕，隔年遭判死刑，律师以纳加德兰有智能障碍为由，多次提出上诉。

律师与维权人士表示，纳加德兰智商只有69，被认定为智能障碍，法院却认为他犯罪当时知道自己在做什么，裁决无证据可采信他心智状态下滑。

这起绞刑判决引发广泛批评，联合国、欧盟与英国富豪布兰森（Richard Branson）都强烈谴责。

新加坡在中断2年多后，于上月重新开始执行死刑。倡议人士担心，这将是一连串行刑的序幕。

© 2022 AFP