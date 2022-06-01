大马禁出口活鸡 新加坡人忧海南鸡饭得涨价

（法新社新加坡1日电） 原物料价格上涨导致马来西亚鸡肉供应短缺，马来西亚政府宣布6月起禁止出口活鸡，邻国新加坡连带受到冲击，民众担心再也吃不到平价的海南鸡饭，在摊子前大排长龙。

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马来西亚政府自今天起，禁止每月约360万鸡只出口，这是为解决国内供应短缺及严重通膨的最新保护措施。

但这项突然举措在新加坡引发恐慌，新加坡许多食物都仰赖自马来西亚进口，包括全国所消费鸡肉的1/3。

民众特别担忧的是对海南鸡饭的影响。这是非常受欢迎的水煮鸡肉、米饭搭辣椒酱快餐，在新加坡各地的熟食市场都有贩售。

在地知名的「天天海南鸡饭」（Tian Tian Hainanese Chicken Rice）老板符慧莲（Foo Kui Lian）说，海南鸡饭「势必要涨价」。

她说：「如果供应商涨很多，我们也得涨一些，不然活不下去。」

在大马开始出口限制前一天、餐厅老板还没涨价前，民众在摊位排起长长的购买队伍。

上班族林美兰（Meilan Lim，译音）也在人潮中，她告诉法新社，自己虽非特别爱吃海南鸡饭，但有时还是会想吃，「因此如果（禁令）持续一段时间，对我来说就会是个问题」。

一些摊贩老板提高价格的同时，官员警告鸡肉供应将中断。

新加坡官方的食品机构建议消费者只购买必需品，考虑购买冷冻鸡肉而不是冷藏鸡肉，或者选择其他肉类。

新加坡从马来西亚进口的大多数是活鸡，然后在国内屠宰和冷藏；冷冻鸡肉通常从其他国家进口，像是巴西。

和许多其他国家一样，马来西亚正苦于对抗日益恶化的通货膨胀，特别是在粮食方面，因此不得不祭出限制措施。

几十年来与吉隆坡关系紧张的新加坡也面临物价上涨，通货膨胀率来到10年最高水平。

受到供应链混乱、气候变迁和俄罗斯入侵主要粮食生产国乌克兰等因素影响，世界各地对于粮食安全问题的担忧日益升高。

© 2022 AFP