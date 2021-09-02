大马铅球选手因迟到被取消金牌 国际帕委会说明理由

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（法新社吉隆坡1日电） 马来西亚铅球选手齐亚德日前在帕运铅球决赛破世界纪录，但到手的金牌却被收回，原因是赛前报到迟到3分钟，导致他被取消参赛资格，国际帕拉林匹克委员会（IPC）今天为此决定辩护。

齐亚德（Muhammad Ziyad Zolkefli）和其他两位选手8月31日在东京帕运参加田径F20级（学习障碍）铅球决赛，尽管迟到仍获准参赛，但事后他们遭取消资格，因官方认为他们赛前报到无端迟到，因此由排名第2的乌克兰选手递补金牌。

国际帕拉林匹克委员会发言人史彭斯（Craig Spence）说，一名裁判认为齐亚德「无故」迟到，马来西亚队提出上诉遭驳回。

史彭斯表示，乌克兰选手现在「遭马来西亚人谩骂」。他说：「很多人说乌克兰选手偷走金牌，完全不是这么一回事。乌克兰选手跟这件事毫无关系，迟到的选手们才是重点。」

他也说：「许多马来西亚网友在社群媒体大加挞伐，非常侮辱人，我认为这荒谬无理。」

他说，迟到的选手辩称，他们没有听到集合的广播，或听不懂广播所使用的语言，但史彭斯指出，其他选手都能准时抵达赛场报到。

英国广播公司新闻网（BBC News）报导，马来西亚青年及体育部部长阿末费沙（Ahmad Faizal Azumu）表示，马来西亚国家体育委员会已奉命调查此事。他并说，对于齐亚德的金牌遭取消「感到失望」。

他接受马国「星报」（The Star）访问时说：「运动员等了5年，却因为晚了不到5分钟，就让他们的希望和精神被摧毁…令人非常伤心。」

© 2021 AFP