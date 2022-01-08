大?直美腹部受伤 退出澳网热身赛

（法新社墨尔本8日电） 澳网上届女单冠军大直美今天因腹部受伤退出澳网热身赛，为备战澳洲公开赛蒙上阴影。

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日本好手大直美本周参加墨尔本夏季赛（Melbourne Summer Set），这是她自去年在美国公开赛早早爆冷惨遭淘汰以来，第一次站上球场。她在美网后休息很长一段时间，解决个人问题。

她在墨尔本连续打赢3场比赛，而这令她付出了代价。她本来傍晚将在拉佛球场（Rod Laver Arena）与俄罗斯选手库德梅托娃（Veronika Kudermetova）进行4强赛，最后选择退赛。

根据澳网推特帐号发布的声明，头号种子大直美说：「不幸的是，我的腹部受伤，必须休养生息，以备战澳网。」

大直美在个人推特发文说，这次复出有点辛苦，今年首场大满贯赛澳网将于17日开打，她不想把自己逼得太紧。

她说：「很遗憾今天必须因为受伤退赛，休息一段时间后，连续打了几场激烈比赛，我的身体受到震撼。」

她说：「感谢过去一周来大家给予的爱，我会试着好好休息，尽快跟大家见面。」

曾4度夺下大满贯赛冠军的大直美，4日在复出的首场比赛以6比4、3比6、6比3，击败排名第61的法国选手柯尔妮（Alize Cornet）。

之后，她以两盘6比1挥落比利时好手詹妮夫丝凯（Maryna Zanevska），接着再以6比1、7比5拍落德国选手裴珂薇琪（Andrea Petkovic）。

大直美退赛后，库德梅托娃直接晋级决赛，她将对阵哈勒普（Simona Halep）。哈勒普稍早以6比3、6比2击败中国选手郑钦文。

大直美去年在澳网女单夺冠后，因心理健康因素退出法网与温布顿网球锦标赛，之后在美网早早打包回府。

美网后她暂离网坛，试着过着正常的生活，远离四处征战的压力，花时间陪伴家人与朋友。

打完复出的第一场比赛后，大直美说：「我开始慢慢地找回热爱比赛的感觉…这种感觉并没有完全消失。」

她说：「不过，年复一年马不停蹄地比赛，让我觉得这种感觉被很多情绪给淹没…有时候记得为什么打球是件好事。」

© 2022 AFP