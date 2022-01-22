（法新社墨尔本22日电） 前世界女网球后大坂直美力拚蝉联本届澳洲网球公开赛女单后座，却在第3轮就爆冷败给非种子对手而止步，她的世界排名料将跌到80名之外。

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法新社报导，4度赢得大满贯后冠的大坂直美，目前世界排名第14，远低于她应有的水准，不过昨天她在第3轮败北后，排名将续跌。

昨天她出战世界排名第60的美籍选手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），没有把握两次赛末点的机会，反而被对手在第3盘抢10大战后来居上，最后阿尼西莫娃以4比6、6比3、7比6（10/5）淘汰大坂直美晋级16强，将遭遇当今世界球后、地主国寄予厚望的澳洲籍女将巴蒂（Ashleigh Barty）。

现年24岁的大坂直美说，「完全不担心」排名暴跌。她上回世界排名落在80名外是在2016年8月。

尽管输掉比赛，但她还是满意自己的表现，并说：「我认为若是我这整年打球都能维持这样的水准，排名就会爬升到应有的位置，我会谦卑并持续努力，我想我将会达到我需要达到的境界。」

大坂直美否认赛前缺乏实战才败给阿尼西莫娃，但透露她的教练赛特（Wim Fissette）看法不同。

她表示：「赛特说输球的确是因（对决阿尼西莫娃之前）我没有遭遇发球与回击俱佳的对手，因此他说若我赛前有跟回击出色的对手对战过，或许我会准备得更充分，但那些是我做的选择。」

至于往后数月有甚么打算，大坂直美没有具体想法。

她说：「说实在的，我目前无法确定，我才刚从输球中稍稍平复，不过我觉得我会多想想，并且多了解我的身体，因为我觉得当我突然之间打了很多场比赛，身体各处都会有点因伤所困，我希望能避免这种情况。」

© 2022 AFP