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（法新社墨尔本16日电） 网坛前球后、2019年曾在澳网夺冠的大坂直美，今天以直落二击败在这次澳网女单赛事屡创惊奇的谢淑薇，顺利晋级4强。

35岁的谢淑薇这次晋级澳洲网球公开赛女子单打8强，是杀进大满贯单打8强的台湾女将第1人（卢彦勋2010年闯进温网男单8强，是台湾首名打进大满贯单打8强的选手），更是网球1968年进入开放年代（Open Era）以来，初尝大满贯8强滋味最年长的选手。

曾为球后的日本女将大坂直美（Naomi Osaka），目前世界排名第3，谢淑薇过去5度与她交手，仅于2019年在迈阿密网赛赢过，但谢淑薇刁钻且难以预测的球风，让大坂直美也直呼：「非常难缠」。

拥有日本和海地血统的大坂直美，2018年在大满贯之一的美国网球公开赛，以直落二击败前球后，手捧23座大满贯单打冠军（另有13座双打冠军）的地主名将小威廉丝（Serena Williams）而一战成名，她2018年、2020年在美网夺冠，2019年也曾在澳网称后，生涯至今拿下3座大满贯冠军。

这场比赛开打后，前3局双方各自保发，第4局谢淑薇的发球局遭破，以1比3落后，之后3局两人又各自保发，第8局谢淑薇再被破发，只能先以2比6让出首盘。

谢淑薇次盘的第1个发球局就遭破发，陷入0比2落后，之后双方一路各自保发，2比5落后之际，谢淑薇在第8局的发球局再度遭破，因此又以2比6丢掉。

最终，谢淑薇就以两个2比6不敌大坂直美，加上先前女双已意外早早出局，因此这次的澳网之旅就此结束。

© 2021 AFP