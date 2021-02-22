天候不佳班机受阻 伊波拉疫苗未如期运抵几内亚

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（法新社几内亚首都康纳克立21日电） 卫生官员今天表示，飞往几内亚首都的班机因浓厚雾霾而停飞，抗伊波拉病毒疫苗无法如期在今天运抵康纳克立。

世界卫生组织（WHO）先前宣布，有超过1万1000剂的默克药厂（Merck）抗伊波拉病毒（Ebola）疫苗将在今天送抵康纳克立。

从撒哈拉沙漠（Sahara Desert）吹来的哈马丹风（Harmattan）带来沙尘，康纳克立过去3天都笼罩在雾霾之中；一名几内亚官员告诉法新社说，所有进出康纳克立的班机都取消，「直到进一步通知」。

伊波拉病毒曾于2013至2016年间荼毒西非多国，夺走1万1300多条人命，主要在几内亚、赖比瑞亚比和狮子山共和国，疫情如今又卷土重来。

世卫在声明中说，除了世卫提供的疫苗之外，另有8500剂将从美国运送到几内亚，合计约有2万剂。

世卫非洲地区主管莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）18日推文表示，预期这月底前会有超过100位国内与国际专家来支持。有30位疫苗接种专家已在当地动员，准备等疫苗一到，就尽快展开施打作业。

美国上周表示，美国将与世卫及有关各方合作，一同对抗伊波拉疫情。

美国白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在声明中表示：「这世界禁不起无视疫情的后果，我们必须竭尽所能，祭出快速且有效的应对措施。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP