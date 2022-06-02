天才老爹又被控性侵 新诉讼案美国加州开庭审理

（法新社圣塔蒙尼加1日电） 现年84岁的美国老牌谐星比尔寇斯比（Bill Cosby）今天在加州一项新的民事审讯中面临性侵指控，庭审开场陈述谈到，他大约50年前涉嫌在洛杉矶一座豪宅性侵一名少女。

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这起案件是比尔寇斯比涉入的少数剩余官司之一，他曾被数十名女性指控犯下性侵。比尔寇斯比更因其中一件性侵案在2018年被判入狱，但去年美国宾州最高法院推翻他的性侵案定罪，下令将他从监狱中释放。

这件加州的新诉讼案原告胡斯（Judy Huth）声称，比尔寇斯比1975年认识她，当时她只有16岁，比尔寇斯比对她灌酒，然后将她带到成人杂志花花公子（Playboy）创办人海夫纳 (Hugh Hefner) 名下的洛杉矶豪宅，在卧室将她性侵。

但因胡斯对这起事件的发生时间说法有变，从1974年改为1975年，使比尔寇斯比的律师得以否认性侵指控，并质疑胡斯的陈述。

律师彭季恩（Jennifer Bonjean）表示：「这不只是一个小错误，而是原告捏造事实的证据。」

比尔寇斯比的发言人告诉法新社，法院并未勒令比尔寇斯比须亲自出庭应讯，因此他不打算出席加州的诉讼程序，而是待在纽约家中，但他透过影片提供证词。

这起诉讼案的审讯时间可望是两周左右。

比尔寇斯比最知名演出作品是1980年代电视情境喜剧「天才老爹」（The Cosby Show），他在剧中饰演讨人喜爱的丈夫和父亲，因而得到「美国老爹」（America's Dad）的称号。

但经50名以上女性指控他在过去近50年间犯下性侵后，他关爱家庭的形象名声就此荡然无存。

© 2022 AFP