天灾肆虐威胁栖地 澳洲设全球首座鸭嘴兽收容所

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（法新社雪梨4日电） 澳洲塔隆加动物园宣布，将设立全球首座鸭嘴兽收容所，来拯救这种澳洲独有的动物。鸭嘴兽正面临气候变迁引发的生存危机，它们的栖地日益受到丛林大火和干旱的威胁。

塔隆加动物园（Taronga Zoo）表示，这座收容所将位于雪梨西北方距离5小时车程的杜波（Dubbo），在灾难发生时可提供居住河里的鸭嘴兽紧急照护，最多可收容65只。

预计明年完工的收容所还将作为研究中心，专门研究这种卵生动物的繁殖生物学。众所周知，鸭嘴兽在豢养状态下难以繁殖。

塔隆加动物园野生动物保育主管马尔（Phoebe Meagher）告诉法新社，这项计画源于澳洲干旱期越来越长，以及2019至2020年间澳洲发生丛林大火肆虐的「黑色夏天」，造成鸭嘴兽的栖地遭到严重破坏。

马尔表示：「我们当时被电话和电子邮件淹没，要求我们前往帮忙救援鸭嘴兽。新南威尔斯州（New South Wales）干旱和丛林大火肆虐，这些鸭嘴兽根本无处可去。」

科学家估计，那年夏天的野火造成澳洲30亿只动物死亡。但在此之前，鸭嘴兽的生存已受到威胁。

根据2018年11月发布的一份研究报告，自从200年前欧洲人来到澳洲定居后，当地鸭嘴兽数量已锐减3成至20万只左右；到了去年1月所做的调查，澳洲鸭嘴兽数量减幅已扩大到50%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP