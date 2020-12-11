太平洋岛国吁全球认真面对全球暖化

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（法新社威灵顿11日电） 联合国促成的全球暖化会谈即将开幕，受气候变迁影响最显着的太平洋岛国今天呼吁各国，「认真面对」挽救地球的问题。

地势低洼的太平洋岛国是受气候变迁影响最严重的国家之一，面临海平面不断上升与气旋日益强烈的威胁。

斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）参加「太平洋岛国论坛」（Pacific Islands Forum，PIF ）线上高峰会表示，自从巴黎气候协定5年前签署以来，如今进展已停顿。

他说：「为了我们的民众及全体人类，我们太平洋岛国必须提高声量，要求各个排放大国加强他们的气候行动与承诺，否则我们将失去我们的家园、我们的生活方式以及我们的福祉与生计，这个问题早该认真对待了。」

「大家都签署了巴黎气候协定（Paris Agreement），现在让我们坚持执行吧。」

太平洋岛国论坛18国在明天全球暖化会谈开幕前，先在今天召开这项线上高峰会，以表明这个地区的忧虑。联合国、英国与法国明天将共同主持暖化会谈，记念巴黎气候协定签署5周年。

根据这项划时代的协定，签署国必须使地球暖化幅度较前工业化时期的气温至多高出摄氏2度，并鼓励签署国将升温幅度限制在摄氏1.5度。

上周宣布「气候紧急状态」（climate emergency）的纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）说，太平洋国家正在应对气候暖化问题，但也需要其他国家一同采取行动。

她说：「我呼吁大家保持紧迫感，因为我们这个地区终将需要大家这样。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP