太平洋岛国帛琉 疫苗覆盖率逼近百分百

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（法新社科罗14日电） 太平洋岛国帛琉（Palau）成为全球疫苗覆盖率最高的国家之一。根据今天最新数据，帛琉可接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的人口当中，已有超过99%完成接种。

根据帛琉卫生及公共服务部，帛琉人口约1万8000人，当中已有近1万5000人完成接种。

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）表示，这代表帛琉可接种疫苗的人口中，已有超过99%完成接种。

IFRC发布声明，赞扬帛琉的疫苗接种速度「相当出色」，但也警告南太平洋其他地区的疫苗覆盖率进度落后。

IFRC表示，帛琉的疫苗覆盖率「在全球COVID-19疫苗接种速度中居于领先地位」。

欧洲的直布罗陀（Gibraltar）达到119%疫苗覆盖率，但这个数据被从西班牙来到这里接种疫苗的民众灌水。

尽管帛琉经济多仰赖观光业支持，帛琉仍在疫情初期早早宣布封闭边境，因此免于疫情扩大。

不过，帛琉的零确诊纪录，在今年8月被两名从关岛入境，后来检测出阳性的旅客打破。

帛琉境内之后也回报多起确诊病例，但并未出现大规模社区感染。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP