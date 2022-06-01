太平洋岛国拒与中国达成不透明协议 美欲深化关系

（法新社华盛顿31日电） 在太平洋岛国拒绝与中国达成一项安全协议后，美国今天承诺给予支持。太平洋岛国认为，北京的行动显示其提出的协议有多么「不透明」。

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中国外交部长王毅与10个太平洋岛国昨天未能就安全议题达成一项涵盖警务、安全和资料通讯合作的区域性协议，这对北京而言是一次重大外交挫败。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）重申，美国和澳洲一样，对中国在与太平洋地区磋商时提出的一项「模糊」协定明确表示关切。

普莱斯与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）对美、中竞争的语调保持一致，他并未幸灾乐祸，只表示太平洋岛国做了「自己的主权决定」。

普莱斯告诉记者：「我们致力于继续深化与太平洋岛国伙伴以及印太地区的关系，包括共同努力为我们的人民提供服务。」

普莱斯强调斐济、萨摩亚和索罗门群岛记者提出的担忧，他们报导了王毅的访问行程，包括拒绝提问。

普莱斯表示：「当我们谈论这些不透明、模糊的交易时，我认为你只需要看看…中国努力掩盖每一项协议。」

他说，北京「甚至试图在这些国家，阻止他们的官员面对自家记者」。

中国提出的协议内容包括扩大对太平洋岛国警察的培训、进行敏感的海洋测绘以及取得更多天然资源，而北京将提供数以百万计美元的金援和自由贸易协定的前景做为回报。中国拥有14亿人口，是全球最大市场。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo）最近致函其他太平洋岛国领袖，警告这项提议「不诚实」，将「确保中国对这些政府的影响力」以及对关键产业的「经济控制」。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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