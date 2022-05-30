太平洋岛国拒绝中国安全协议提案

（法新社斐济首都苏瓦30日电） 中国外交部长王毅与10个太平洋岛国今天未能就安全议题达成一份广泛的协议。先前相关人士发出强烈警告，指这类协议将把区域推入「北京的影响力范围」。

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中国和10个太平洋岛国召开的领袖与外交部长视讯峰会，预定讨论有关中国对南太平洋安全、经济和政治事务显着提高参与程度的数项提案。

不过，数名区域领袖对此表达深切疑虑后，这番努力似乎难尽全功。

峰会主持人之一、斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）在会后表示：「我们一如既往，将达成共识列为优先。」他说，有必要取得广泛同意，才能签署任何「新的区域协议」。

王毅目前正在斐济首都苏瓦访问，这是他闪电访问太平洋岛国10天行程的一部分。中国正与美国及其盟邦在具有重要战略地位的太平洋地区进行外交角力。

在王毅出访前，北京提议一份协议，由中国训练太平洋岛国的警察、参与这些国家的网路安全事务、扩大彼此政治连结、进行敏感的海图绘制，以及取得更多岛上和海中的天然资源。

为了增加提案吸引力，北京还提议提供数千万美元金援、与太平洋岛国达成自由贸易协议，以及进入中国14亿人口庞大市场的管道。

不过，密克罗尼西亚联邦（Federated States of Micronesia）总统帕努埃洛（David Panuelo）致函其他太平洋岛国领袖警告，中国提议的协议「不坦白」，会「确保中国对政府的影响力」以及对这些国家关键产业的「经济控制」。

在今天的闭门会议结束后，王毅并未直接提及名为「共同发展愿景」的提议书，仅表示双边将「继续进行持续的深入讨论与谘商，以更进一步形成合作的共识」。

王毅还说，10个太平洋岛国已同意就中国的「一带一路」基础建设倡议达成合作备忘录（MOU）。他并呼吁担忧北京意图的人士勿「过于焦虑和紧张」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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