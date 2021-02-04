太平洋岛国论坛新秘书长诞生 却引发分裂危机

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（法新社斐济首都苏瓦4日电） 太平洋岛国论坛（Pacific Island Forum）历经马拉松式谈判后，今天选出库克群岛（Cook Islands）前总理普纳担任新秘书长。但这次秘书长之争恐导致这个组织的分裂。

由18国组成的太平洋岛国论坛，昨天展开遴选视讯会议，终于在今天凌晨由普纳（Henry Puna）击败马绍尔群岛驻联合国大使札基欧斯（Gerald Zackios）当选秘书长。

5个位于密克罗尼西亚岛群（Micronesia）的论坛成员国去年底发表声明说，应轮到由他们推派的人选担任秘书长，还扬言若未如能如愿，将不惜退出论坛，因为「看不到留在论坛的好处」。

这5国是帛琉、马绍尔群岛（Marshall Islands）、吉里巴斯（Kiribati）、诺鲁（Nauru）及密克罗尼西亚联邦（Federated State of Micronesia），他们主张应根据行有数十年的非正式协商，由他们来选出秘书长。而他们属意的人选是札基欧斯。

截至目前他们尚未对普纳当选秘书长做出回应。（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

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