太平洋岛国论坛秘书长人选争议扩大 又4国欲退出

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（法新社斐济首都苏瓦8日电） 太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）秘书长人选争议扩大，继帛琉之后，又有4国预告退出，进一步弱化这个太平洋地区最高外交组织。

扬言退出的4国包括马绍尔群岛、吉里巴斯、诺鲁及密克罗尼西亚联邦，都在密克罗尼西亚岛群内。这些国家表示，继帛琉上周因秘书长人选争议而决定退出论坛之后，他们也要跟进。

法新社取得这4国起草的联合公报，内容写道：「密克罗尼西亚岛群国家的总统们一致同意，立即依各国国内程序，展开退出太平洋岛国论坛的初期步骤，并将迅速采取与帛琉一样的行动。」

太平洋岛国向来团结，近期却因太平洋岛国论坛的秘书长人选议题而分裂，且有恶化趋势。密克罗尼西亚岛群国家的领袖今天为此召开视讯会议讨论后，草拟了这份公报。

太平洋岛国论坛有18个成员国，除了澳洲及纽西兰之外，多数是小型岛国。美国与中国正在太平洋地区争夺影响力，而这个组织是美国盟邦在这一区域采取外交行动的关键一环。

太平洋岛国论坛领导权的议题于本月4日爆发，密克罗尼西亚岛群国家推举的下任秘书长候选人札基欧斯（Gerald Zackios）未获选，而是由库克群岛（Cook Islands）前总理普纳（Henry Puna）胜出。

密克罗尼西亚岛群国家表示，根据数十年来的不成文安排，这次应由他们推举秘书长人选；他们还指责论坛偏袒南太平洋的成员。

太平洋岛国论坛高层分裂，可能让中国趁机在太平洋岛国之间扩大影响力，这些国家虽然人口不多，但在战略上至关重要。

此外，这波纠纷也可能削弱太平洋地区强力对全球提出的气候变迁警告。

太平洋地区许多小岛国面临因海平面上升而被淹没的风险，太平洋岛国论坛正是把这个议题带上国际舞台、要求采取有意义行动的先锋。

© 2021 AFP