太空人单局灌6分 阿图维3分炮 向洋基说再见

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（法新社休士顿11日电） 美国职棒大联盟MLB休士顿太空人今天8比7击败纽约洋基，逆转的关键是阿图维（Jose Altuve）轰出的再见3分炮。

太空人今天在主场迎战洋基，打完8局2比7落后5分的太空人，先是连续两支安打把洋基后援2局的海尔曼（Domingo German）打下场，接着棒打接替他投球的葛林（Chad Green）。

太空人先是靠着麦克考米克（Chas McCormick）的二垒安打追回2分，再利用托罗（Abraham Toro）的二垒安打追加1分，接着阿图维大棒一挥，击出左外野方向的再见3分炮，助太空人以1分之差气走洋基。

这场比赛，洋基在3局上半先驰得点，但太空人下个半局立刻靠马多纳多（Martin Maldonado）的阳春弹扳平。不过洛卡斯特罗（Tim Locastro）4上开轰，让洋基很快要回领先，并于5上再添1分。

塔克（Kyle Tucker）6下的阳春全垒打，让太空人将落后缩小到1分差，但洋基7上立刻打回1分，8上桑杰士（Gary Sanchez）挥出3分炮，让洋基将领先扩大到5 分。

阿图维挥出再见全垒打后，队友在为他庆祝时扯下他的球衣。

美联社报导，洋基的贾吉（Aaron Judge）昨天挥出全垒打，在跑过三垒时，用双手拉紧球衣。有些人认为，这个动作是在讽刺阿图维。阿图维2019年在对洋基的美国联盟冠军赛第6战挥出全垒打，当时他紧抓球衣，不让冲上来庆祝的队友扯掉。

随着太空人偷暗号的丑闻曝光后，开始有人猜测，阿图维当时不想被队友扯开球衣，是因为里面藏了作弊用的蜂鸣器。这样的指控未曾获得证实，阿图维解释他是因为害羞，才不让队友那么做，且之前他的球衣被扯开，害他被妻子念了一下。

© 2021 AFP