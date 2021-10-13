太空人痛击白袜晋级 与红袜争世界大赛门票

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（法新社芝加哥12日电） 包括阿图维的3分炮在内，MLB太空人今天挥出14支安打攻下10分，最终以10比1击败白袜，并以3胜1负闯进美联冠军赛，接下来将与红袜争夺世界大赛门票。

美国职棒大联盟MLB美国联盟季后赛首轮，休士顿太空人对上芝加哥白袜的系列赛第4战原订昨天进行，但因天候不佳未能顺利开打，让比赛延到今天进行。

在这个系列赛1胜2负落后、濒临淘汰的地主白袜，今天在2局下半靠席茨（Gavin Sheets）中外野方向的阳春全垒打先驰得点。

但太空人的反扑来得很快，下半局在阿图维（Jose Altuve）挨了触身球、布莱格曼（Alex Bregman）与阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）接连获得保送后，柯利亚（Carlos Correa）左外野方向的二垒安打扫回两分，除让太空人2比1超前，也打下白袜先发投手，今年曾投出无安打比赛的罗登（Carlos Rodon）。

罗登此役只投2.2局，送出3次三振、2个保送，被敲出3支安打，丢掉2分都是自责分。

4上太空人攻势再起，首名打者塔克（Kyle Tucker）安打上垒后，连盗两个垒包站上三垒得分大门，再靠马多纳多（Martin Maldonado）1出局后的安打奔回本垒得分。接下来阿图维安打上垒，布莱格曼在两出局后，击出中外野方向二垒安打扫回两分，让太空人5比1领先。

麦克考米克（Chas McCormick）6上安打上垒后，利用队友的牺牲触击上到二垒，再靠布兰特利（Michael Brantley）两出局后的安打，跑回太空人第6分。

太空人先发投手麦卡勒（Lance McCullers Jr.）此役投4局，有5次三振、3个保送，被敲出5支安打，只因为挨了发阳春弹丢掉1分自责分。

8上太空人靠布兰特利带有打点的安打拿下第7分，9上阿图维在垒上有两名跑者的情况下，挥出一发3分炮，让球队最终9分差距大胜白袜，并以系列赛3胜1负晋级，接下来将在美联冠军赛对上波士顿红袜。

© 2021 AFP