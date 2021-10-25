太空人盼挺过作弊风波 能赢勇士夺世界大赛冠军

广告 继续浏览后续

美国职棒大联盟MLB今年7战4胜制的世界大赛，将由休士顿太空人对上亚特兰大勇士，系列赛将于26日晚间（台湾时间27日上午）开打，前两战在太空人主场进行。

MLB去年1月公布调查结果，指太空人2017年和2018年球季透过架设在中外野的摄影机看到对手的暗号，然后藉由敲打垃圾桶告诉打者对手将投什么球。

太空人因此遭罚500万美元，2020年和2021年前两轮选秀权也被没收，总教练和总经理都被禁赛1年，这两人之后被太空人老板克兰（Jim Crane）开除。

太空人本季例行赛的战绩优于勇士，因此26日、27日的世界大赛前两战将在他们的主场进行，29日起连3天的比赛则将移师勇士主场进行。

太空人最近一次打进世界大赛是在2019年，当时他们败给华盛顿国民。由于有阿图维（Jose Altuve）、布莱格曼（Alex Bregman）、柯利亚（Carlos Correa）等沙场老将在阵中，让太空人的经验值优于勇士。

勇士击败卫冕军洛杉矶道奇闯进世界大赛，自1999年后再度站上这个大舞台，当年的世界大赛，勇士遭纽约洋基以4比0横扫。

在投手方面较占优势的勇士，世界大赛前两战可能派出佛里特（Max Fried）和莫顿（Charlie Morton）先发。莫顿2017年曾随太空人夺冠。

信心满满的勇士今年其实是克服了许多困难才闯进世界大赛。他们先折损了在手伤后被控家暴的主力打者欧苏纳（Marcell Ozuna），之后7月又遇上外野重炮新星阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）因膝伤让球季提前报销的倒楣事。

© 2021 AFP