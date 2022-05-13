太空农业一大步 科学家首度用月球土壤种出植物

（法新社华盛顿13日电） 这是一小罐土壤，但却是人类对太空农业知识的一大步：科学家首度利用阿波罗计画中太空人携回的月球土壤种植植物。

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这项开创性实验的详细，12日发表在「通讯生物学」（Communications Biology）期刊，这给研究人员带来希望，有朝一日或许能在月球上直接栽种植物。

那将为未来的太空任务节省很多麻烦和费用，促进更长、更远的太空飞行。

然而，根据这项研究的作者佛罗里达大学（University of Florida）研究人员的说法，这个课题还有很多仍需研究，他们打算竭尽全力做下去。

美国国家航空暨太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）说：「这项研究对太空总署的长期人类探索目标非常重要。我们需要利用在月球和火星上发现的资源，为未来在外太空生活和工作的太空人开发食物来源。」

在他们的实验中，研究人员只使用阿波罗11号、12号和17号太空任务从月球上不同地点收集到的12公克（几茶匙）月球土壤。

在小顶针大小的盆子里，他们放入约一公克土壤，然后加水，然后放入种子。他们还每天给这些植物营养液。

研究人员选择种植芥菜的亲戚阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana），因为它很容易生长，最重要的是已被广泛研究。它的遗传密码（genetic code）和对恶劣环境的反应--即使是在太空中--都是众所周知的。

作为对照组，种子也种在来自地球的土壤以及模拟月球和火星土壤的样本中。

结果是：两天后，全都发芽了，包括月球土壤样本。

论文第一作者保罗（Anna-Lisa Paul）在声明中说：「在第6天以前，无论是月球土壤样本还是对照组样本，每种植物看起来都一样。」

但在第6天以后，开始出现差异：月球土壤样本中的植物生长变慢，根部发育不良。

科学家在20天后收获了所有植物，并研究它们的DNA。

他们的分析显示，种在月球土壤中植物的反应，与生长在例如盐分过多或重金属土壤等恶劣环境中的植物相似。

科学家未来想要了解如何使这种环境变得更适宜生长。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2022 AFP