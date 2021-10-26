太空商旅蓬勃发展 蓝源拟造太空站可容纳10人

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蓝源（Blue Origin）在声明中形容，名为Orbital Reef的太空站是一座「多用途的太空商业园区」，将支持微重力研究与制造。这项计画的主要合作伙伴是民营企业「内华达山脉」（Sierra Nevada Corp）子公司Sierra Space，并获得波音公司（Boeing）、Redwire Space和亚利桑那州立大学（ASU）等多方支持。

蓝源高层主管薛伍德（Brent Sherwood）说：「60多年来，美国国家航空暨太空总署（NASA）和其他航太机构达成了轨道太空飞行、将人送上太空站驻点，为我们在这个10年内蓬勃发展的商业太空旅行铺路。」

「我们将扩大范围、降低成本，并为太空飞行常态化提供所需的所有服务与设施。」

根据蓝源释出的资料，Orbital Reef将沿着距离地球500公里的轨道飞行，略高于国际太空站（ISS），且人员每天可以看到32次的日出和日落。

Orbital Reef体积为830立方公尺，比国际太空站略小一些，最多可容纳10人，有着巨大窗户的外观极具未来感。

贝佐斯等4人7月靠着蓝源的新谢波德号（New Shephard）火箭发射系统，成功前进太空并返回地球，为私人太空旅行再创里程碑。高龄90岁的「星舰迷航记」（Star Trek）「寇克舰长」男星威廉沙特纳（William Shatner）本月稍早则成为搭乘蓝源火箭上太空的最年长人士。

国际太空站2011年完成建造，长期以来一直是美俄在太空领域合作的象徵，随着国际太空站预计将于2028年退役，NASA正在权衡其未来该何去何从，蓝源公司的Orbital Reef是计划在未来几年部署的几个太空站之一。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP