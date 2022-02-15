太空垃圾3月撞月球 专家：是中国长征三号而非SpaceX火箭

（法新社华盛顿14日电） 天文专家承认他们上个月错读夜空的一个秘密：3月即将撞上月球的并非美国太空探索科技公司（SpaceX）的火箭，而是中国长征三号丙运载火箭残骸。

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专家表示，确实有一枚火箭的箭体会在3月4日撞上月球表面，但这枚火箭不是如先前说的出自马斯克（Elon Musk）SpaceX，而是出自北京。

如今认为，撞上月球的会是「2014-065B」，也就是2014年中国执行嫦娥5-T1登月探测任务发射的长征三号丙运载火箭推进器。

天文学家葛瑞（Bill Gray）揭露这个令人意外的消息。他1月底在部落格上发表文章说，SpaceX一枚火箭的推进器在太空漂流7年后，3月间将撞上月球。但他上周末坦承自己判断有误。

天文学家麦道威（Jonathan McDowell）在推特（Twitter）推文说：「这项（无心之过）只凸显出对深太空物体缺乏适当追踪的问题。」他主张加强对太空垃圾的监管。

美国国家航空暨太空总署（NASA）1月底表示，拜绕行月球的太空船「月球轨道探测器」（LRO）之赐，NASA将试图观察这个物体爆炸所形成的陨石坑。

NASA表示，这是一个「令人兴奋的研究机会」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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