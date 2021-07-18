太空旅游产业兴起 引发环保争议

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（法新社华盛顿18日电） 经过多年等待，英国亿万富豪布兰森日前搭乘自家太空船，实现太空旅游梦想。然而这个壮举却引来猛烈批评声浪，因为这趟旅程留下了大量碳足迹。

随着布兰森（Richard Branson）的竞争对手、亚马逊与蓝源公司（Blue Origin）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）将于本月20日搭乘自家太空船上太空，特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司（SpaceX）也计画在9月进行民用轨道任务「星链计画」（Starlink），新兴产业太空旅游业发现自己正面临有关环境影响的严重质疑。

目前由于火箭发射频率很低，尚不足以造成严重污染。美国国家航空暨太空总署（NASA）首席气候顾问施密特（Gavin Schmidt）告诉法新社，现在火箭发射的碳排量「与其他人类活动，甚至是商用航空相较，都可以忽略不计」。

不过，部分科学家担心，随着这项产业面临大幅增长，长期而言可能造成危害，尤其可能影响高层大气中的臭氧层。

不论是在美国有线电视新闻网（CNN）和富比世杂志（Forbes）的专栏，或是社群媒体上，维珍银河公司（Virgin Galactic）都引来猛烈炮火，许多人批评他们为了把创办人布兰森送上太空短短数分钟的时间，制造出相当于伦敦到纽约商务舱机票的碳排量。

维珍银河在发给法新社的声明中解释，他们「已采取多项措施，以抵消试飞的碳排量，同时也在分析抵消未来载客飞行碳排量的机会，并减少供应链碳足迹」。先前这家公司曾表示，他们的目标是每年进行400趟太空旅行。

根据蓝源公司在推特上张贴的一篇论文，与维珍银河公司的太空船2号（SpaceShipTwo）相比，蓝源的太空船更加环保，因为它的燃料采用液态氢和液态氧，燃烧后化为水蒸气。不过，这也不代表蓝源的太空船就是100%环保，因为生产液态氢和液态氧需耗费许多电力。

「永续太空旅游」（Sustainable Space Tourism，暂译）一书的作者托伊沃宁（Annette Toivonen）表示：「我们活在气候变迁的时代，这时候展开会增加碳排的旅游活动，并不是个好时机」。

托伊沃宁认为，与2000年代初期，即维珍银河、蓝源等公司刚成立时相比，现在世界对气候危机的认识已经增加许多。他也反问：「如果不能告诉别人你参加了太空旅行，还有谁会想去？」。

© 2021 AFP