太阳两大将联手擒湖人 詹姆斯扭伤左脚踝

（法新社洛杉矶21日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳靠布克和艾顿联手灌43分下，终场108比90击退洛杉矶湖人，湖人巨星詹姆斯此役左脚踝还受伤。

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布克（Devin Booker）砍进24分9篮板和7助攻，来自巴哈马的长人艾顿（Deandre Ayton）贡献19分11篮板，协助球队拿下4连胜和7战以来的第6胜。

太阳上季在总冠军赛败给密尔瓦基公鹿，本季目前战绩来到全联盟最佳的25胜5败，些微领先25胜6败的金州勇士，是球队历来球季前30场比赛次佳战绩。

太阳开赛前9次三分线外出手全数落空，终场全队41投12，命中率不到3成；不过肌腱受伤缺阵7场后归队的布克，今天三分弹11投6中，准度超过5成。

「就是要相信自己的努力。」布克说：「我们场外练习无数个小时，一场比赛有4节，我们必须坚持下去、拚到最后。」

太阳上半场打完仅以54比52领先，第3节打完后将优势拉大到85比73，接下来一路领先到最后。

4度拿下NBA最有价值球员荣衔的詹姆斯（LeBron James）投19中13，进帐34分，另有7篮板2助攻和2抄截；卫斯布鲁克（Russell Westbrook）添22分10篮板；不过湖人仍吞下3连败。

下星期满37岁的詹姆斯，今天第3节打一半，切入上篮落地时左脚踩在太阳前锋克劳德（Jae Crowder）脚上，旋即倒卧在地，抓着脚踝，接着转过身跪地以手捶地。

他虽然留在赛场，但没打完全场。在长人戴维斯（Anthony Davis）已因膝伤缺阵4周情况下，湖人必须特别留意詹姆斯脚踝的情况。

湖人这一败使得战绩跌至16胜16负，在西区联盟排在第7。

© 2021 AFP