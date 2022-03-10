太阳击败热火战绩独走 第一张季后赛门票落袋

（法新社华盛顿9日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳今天客场对决迈阿密热火，缺席4场的太阳球星布克复出，并率队以111比90分击败热火，除抢下这场东西区龙头大战的胜利外，也是首支晋级季后赛的球队。

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布克（Devin Booker）因COVID-19健康与安全协议程序缺赛复出后，为太阳拿下全场最高的23分、9助攻及8篮板，还有2次抄截和2次阻攻，也让太阳战绩来到全联盟最佳的53胜13败。

布克说：「我只是想找到我的节奏，我休息了一周，感觉很好，我已经准备好要重新开始了。」

这场胜利对太阳很重要，太阳1月8日在主场以100比123分输给热火。

布克说：「他们来到我们的主场，把我们痛宰一顿，所以我们想在这里证明自己的实力。」

布里吉斯（Mikal Bridges）为太阳攻下21分，来自巴哈马的长人艾顿（Deandre Ayton）贡献19分和10篮板。

热火的罗宾逊（Duncan Robinson）拿下全队最高的22分，阵中球星巴特勒（Jimmy Butler）因伤缺阵。

太阳坐稳西区龙头宝座，领先第二名曼斐斯灰熊的胜差扩大到8.5场。

另外，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下43分、12篮板，带领卫冕冠军的密尔瓦基公鹿以124比115分击败来犯的亚特兰大老鹰。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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