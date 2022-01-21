太阳击败独行侠 客场5连战未尝败绩

（法新社达拉斯20日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳今天靠布克（Devin Booker）28分、6助攻，以及保罗（Chris Paul）20分、11助攻的联手带领，以109比101击败达拉斯独行侠。

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太阳的克劳德（Jae Crowder）贡献13分，布里吉斯（Mikal Bridges）和替补的潘恩（Cameron Payne）都拿下12分。

太阳此役赢球，拿下对独行侠的9连胜，也是两队近19次交手中的第16胜。

太阳在这波客场5连战中，全部拿下胜利。

独行侠今天输球，终止4连胜，但这是他们最近12场比赛中吞下的仅有第2败。

独行侠唐西奇（Luka Doncic）拿下28分、8篮板、8助攻，布朗森（Jalen Brunson）攻下19分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）有18分、11篮板的「双十」成绩，从板凳出发的哈达威（Tim Hardaway Jr.）则是获得11分。

太阳中锋艾顿（Deandre Ayton）因为脚踝伤势，连两场比赛缺席。

太阳今天三分线外手感不佳，36次出手只命中8球，命中率低到只有2成22，整场比赛86投39中，命中率是4成53，这也是独行侠连续23场比赛将对手的整体投篮命中率压制在5成以下。

即便如此，独行侠自己的整体投篮命中率也只有4成35，三分球命中率也仅2成97。

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