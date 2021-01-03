太阳名人堂球星 魏斯福过世享寿70岁

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（法新社凤凰城2日电） 曾以球员、教练身分在NBA打滚，并于2019年获选进入名人堂的魏斯福（Paul Westphal）今天过世，享寿70岁。

太阳在声明中表示：「让魏斯福永远长存的，将不只是因为篮球，也会因为他的一生及他待人接物之道而被铭记。」

魏斯福1972年美国职篮NBA选秀会上，被塞尔蒂克在首轮第10顺位选上，随队于1974年拿下总冠军。

他1975年被交易到太阳后发光发热，成为明星球员，1976年协助球队打进总冠军赛，但最后不敌塞尔蒂克。1993年他再以教练身分率太阳闯进总冠军赛，可惜败给乔丹（Michael Jordan）率领的芝加哥公牛，无缘冠军戒指。

魏斯福5度入选明星赛，并于2019年入主篮球名人堂（Basketball Hall of Fame）。

太阳老板萨佛（Robert Sarver）说：「不论场内外，人们永远会记得魏斯福是太阳的传奇，不论是球员或是教练，他都有出色的生涯。他写下的传奇，是篮球史上最经典的指标之一。」

魏斯福球员生涯也曾待过西雅图超音速、纽约尼克两支球队，他的44号球衣于1983-84球季后在太阳退休。

在他的教练生涯，魏斯福曾于太阳担任过5年的助理教练、超过3季的总教练，后来陆续在超音速、沙加缅度国王担任总教练超过两年，中间他还曾执教过佩珀代因大学（Pepperdine University）。

魏斯福2014年担任布鲁克林篮网助理教练，2016年离开球队后，结束教练生涯。

© 2021 AFP