太阳挡不住安特托昆博 公鹿50年后再圆总冠军梦

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（法新社密尔瓦基20日电） 太阳今天挡不住公鹿两次年度MVP安特托昆博，让他在禁区肆虐，抢下50分、14篮板、5阻攻，这让公鹿105比98力克太阳，并在系列赛4比2胜出，相隔50年后再次夺下NBA总冠军。

美国职篮NBA于1968年扩编时，同时加入联盟的密尔瓦基公鹿、凤凰城太阳，这次在总冠军赛碰头，在打完系列赛前5战后，率先以3比2「听牌」的公鹿，今天在家迎战太阳。

这场比赛的首节，太阳三分球命中率仅2成5，整体投篮命中率也只有3成04，公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）首节剩下1分13秒时的突破挑篮得手后，首度取得两位数领先，公鹿也在他单节攻下10分带领下，以29比16领先太阳13分。

次节太阳打出19比4开局，在艾顿（Deandre Ayton ）两罚俱中后，以35比33将比分超前，并在保罗（Chris Paul）单节10分带领下，打出31比13的强力反攻，上半场以47比42反倒领先公鹿5分。

下半场的比赛，公鹿在安特托昆博两罚俱中后，打出14比8开局，以56比55要回领先，但太阳在克劳德（Jae Crowder ）一次「4分打」后超前，之后两队拉锯，不断互换领先。在罗培兹（Brook Lopez）连拿6分后，公鹿才把领先稍微拉开到5分差距，但太阳急拉尾盘连下6分，让双方3节打完后，以77比77战成平手。

末节安特托昆博持续发威，单节再砍进13分，并抓下4个篮板，且赏给对手2次阻攻，公鹿在他带领下突围，最终7分之多拿下胜利，在总冠军赛头2战都输球后连胜4场，抱走本季的总冠军金杯。

公鹿的安特托昆博此役轰下全场最高50分、抓下场最多14个篮板，另外赏给对手5次阻攻，密道顿（Khris Middleton）和替补的波蒂斯（Bobby Portis）分别贡献17分、16分，哈勒戴（Jrue Holiday）有12分、11助攻的表现、罗培兹也有10分进帐。

保罗今天攻下太阳最高26分，布克（Devin Booker ）也贡献了19分，克劳德（Jae Crowder ）有15分、13 篮板的双十成绩，艾顿和替补的潘恩（Cameron Payne）分别拿下12分、10分。

过去两队都3次打进总冠军赛，公鹿1971年在「天勾」贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大O」罗伯森（Oscar Robertson）联手带领下，拿下队史第1座总冠军，今天他们再度夺冠，让太阳只能在未来继续追寻队史首冠。

© 2021 AFP