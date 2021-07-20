太阳盼赢公鹿延长战线 得强化防守找回三分球准星

广告 继续浏览后续

（法新社密尔瓦基19日电） 太阳期盼在NBA总冠军赛第6战赢球，将战线延到第7战，与公鹿一决生死，太阳明星后卫保罗表示，成功的关键在于强化防守来限制公鹿进攻，还要找回太阳自己的三分球准星。

美国职篮NBA总冠军赛第6战将于20日（台湾时间21 日）进行，在7战4胜制总冠军赛中以3比2「听牌」的密尔瓦基公鹿，将在主场迎战凤凰城太阳，最快当天就可以封王。

无路可退情况下，太阳后卫布克（Devin Booker）认为，太阳必须有所提升，否则只能眼睁睁看着公鹿敲碎他们的冠军梦。

布克说：「要团结在一起，打得更好。我们都知道厉害关系，每个人都要试着多付出一点，因为我们做得还不够。」

太阳在总冠军赛先拿两胜后，竟因找不到三分球准星、防守失灵连输3场，但布克在太阳吞下3连败期间，有两战轰下至少40分。

太阳后卫保罗（Chris Paul）说：「我们会持续保持我们的球风，布克是执行此事史上最好的球员之一，所以我们会找到办法的。」

36岁的保罗是NBA大师级球员，生涯至今16年，今年首度打进总冠军赛。每场比赛，他都在自己的球鞋上写着「现在不能放弃」（Can't give up now）来激励自己，但他现在面临到的是，可能得遭受另一次在季后赛失望的折磨。

他说：「好戏上场，不能回头看了。我们得挺身而出，做好上场准备，这是一场不是赢球就是回家的殊死战。」

太阳想拿下重要的胜利，就要拿出更好防守来抵挡串起公鹿攻势的哈勒戴（Jrue Holiday）和密道顿（Khris Middleton）。

保罗说：「就是继续让他们难以出手，如果他们还是能投进，情况就棘手了，但我们必须想办法让他们失手，这就是我们第6战必须做的事。」

太阳输掉的后3战中，保罗都难以施展，系列战头两战夺胜的重要武器三分球，硬是被公鹿压制住。

保罗说：「我们只能设法投进更多三分球，我们整个赛季都是这样打的，第6战我们也会试着这样打。」

「我们主宰自己的命运，这就是让人兴奋的地方。」

布克知道，这可能意味着，他必须找到队友传球，而不是靠自己直接为太阳得分。

他说：「凭团队力量和队上射手的能力，我们必须砍进更多三分球。有很多方法能解决这个问题，并为球队制造更多机会。」

「我们要找出方法，而我们知道这是有可能的。」

© 2021 AFP