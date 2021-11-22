太阳首节狂轰48分 轻松击败金块收12连胜

（法新社凤凰城21日电） NBA太阳今天首节就轰下48分，一路轻松打的情况下，终场以126比97轻取人手短缺的金块，轻松拿下12连胜。

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美国职篮NBA凤凰城太阳今天在家迎战人手短缺的丹佛金块，太阳开赛后就狠狠修理金块，首节在三分线外8投7中，整体投篮22次出手命中17球，在命中率高达7成73的情况下迅速取得大幅领先，也让他们有本钱在下半场让包括资深后卫保罗（Chris Paul）在内的先发球员休息。

太阳此役替补的强森（Cameron Johnson）攻下生涯新高22分，艾顿（Deandre Ayton）为球队挹注21分，布克（Devin Booker）、克劳德（Jae Crowder ）分别攻下17分、15分，麦吉（JaVale McGee）与潘恩（Cameron Payne）都有10分进帐。

金块此役6人得分达两位数，葛林（Jeff Green）攻下全队最高19分，高登（Aaron Gordon）有16分、10篮板的「双十」成绩。

今天收下12连胜的太阳，从10月27日被巴恩斯（Harrison Barnes）砍进压哨三分球，3分之差不敌沙加缅度国王后，就再也没有输过球，这是太阳2006-2007球季的17连胜以来最长的连胜。

这场比赛，金块约基奇（Nikola Jokic）因为右手腕扭伤，连两战缺阵。

今天输球后，金块吞下4连败，目前战绩9胜8败。

© 2021 AFP