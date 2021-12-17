头戴丁字裤当口罩 美国男子被赶下飞机

（法新社迈阿密16日电） 美国佛罗里达州媒体今天报导，一名男子搭乘飞机时，因不满强制戴口罩的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定，坚持戴上一条红色丁字裤当作口罩，而在当地机场被赶下飞机。

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38岁的詹尼（Adam Jenne）昨天在劳德岱堡机场（Fort Lauderdale Airport）搭机时，在飞机起飞前被要求下机。

詹尼告诉当地电视频道NBC2，搭机防疫规定要求乘客在机舱内戴上口罩，又允许乘客能脱口罩饮食，他为了凸显规定的「荒谬」，刻意在脸部戴上丁字裤。

根据机上另一名乘客拍下的经过，机舱人员告知詹尼，若他坚持在脸上戴丁字裤，就不能继续留在飞机上。经过一番讨论，詹尼终于起身下机。

詹尼表示，他先前几次搭机也在脸上戴内裤，他告诉机舱人员「这也是口罩，能发挥应有功用」。

美国联合航空公司（United Airlines）发布声明说，这名客人「显然不符合联邦政府的口罩规定。幸好在飞机起飞前，我们的团队已于地面上解决这个问题，避免在空中可能发生任何扰乱情况。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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